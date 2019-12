In Irlanda i senzatetto diventano guide turistiche | “Restituiamo loro la dignità”

Leggi la notizia su tpi

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Insi trasformano in: l’idea di 3 studenti del Trinity College Trasformare iin: è l’idea di Tom Austin, Pierce Dargan e Gareth Downey, 3 studenti del Trinity College, la famosa università di Dublino, in. Ad ispirare Austin, ideatore del progetto, è stato un viaggio a Vienna. Qui, infatti, il giovane ha preso parte a una visita guidata condotta da un. Una volta rientrato a Dublino, Austin, insieme a Pierce Dargan e Gareth Downey, ha deciso di esportare il progetto in, ricevendo il sostegno della Simon Community, un’organizzazione che si occupa dell’assistenza degli homeless. Il primoche si è trasformato in guida turistica inè Derek McGuire, un uomo che, dopo la fine del suo matrimonio e la perdita del lavoro, dal 2014 si è ritrovato a dormire per ...

AdrianaCioci : RT @tizzide: Belle idee! L’Irlanda trasforma i senzatetto in guide turistiche. Un progetto da imitare - lmellanofiba : L’Irlanda trasforma i senzatetto in guide turistiche e restituisce loro la dignità - BeautyandMoreDo : L’Irlanda trasforma i senzatetto in guide turistiche e restituisce loro la dignità -