Il Roomba che vola per superare i gradini

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Le operazioni di pulizia con i moderni robot aspirapolvere sono praticamente automatizzate e hanno raggiunto un elevato livello di accuratezza. Tuttavia persistono ancora alcuni limiti, poiché queste macchine, non essendo tecnicamente in grado di salire e scendere idelle scale, sono limitati alla pulizia di case ad un solo piano. In questi casi l’unica soluzione è quindi quella di portare fisicamente il robot al secondo piano e avviarlo. Peter Sripol, uno youtuber e ingegnere elettronico, non contento di questa situazione, ha ideato un progetto molto particolare: ilnte. Chiedendo l’aiuto all’amico William Osman, ha acquistato su internet un economico robot Ecovacs Deebot N78 a 69,99 dollari e, quindi, è passato alle modifiche installando tre piccole ventole in tre punti della circonferenza del robot aspirapolvere, controllate attraverso un trasmettitore RC. Il ...

