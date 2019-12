Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Gaia e Camilla Il prete | da giorni ci chiediamo il

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L'arrivo delle due bare bianche, uguali, didavanti alladel Preziosissimo sangue a Roma, alla Collina Fleming, accolte da una folla commossa. Tantissimi amici, familiari, compagni di scuola, gente del quartiere per dare l'ultimoRomagnoli eVon Freyman, le due sedicenni travolte e uccise da un Suv guidato da Pietro Genovese, figlio ventenne del regista Paolo, mentre attraversavano Corso Francia nella notte tra sabato e domenica. La parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, alla Collina Fleming, quartiere a nord di Roma dove abitavano le due ragazze, e'di persone. All'ingresso dellasono state collocate due fotografie delle ragazze. Sono accorsi tanti amici e parenti e i compagni della Terza C del liceo linguistico De Sanctis, frequentato da. A celebrare i funerali il parroco, don Gian Matteo Botto. ...

