Casapound | rispunta la scritta davanti all'edificio occupato a Roma

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È ricomparsa laall'didal movimento di estrema destra. I militanti hanno esposto nuovamente le nove lettere rimosse mesi fa, su disposizione del Comune capitolino, dalla facciata della loro sede. A mostrare l'azione, avvenuta in un sit-in celebrativo dei sedici anni di occupazione, è il profilo Facebook di.L'azione In un post sono state pubblicate le foto della manifestazione. Ritrovatisiall'in via Napoleone III, i partecipanti hanno illuminato con i fumogeni le nove lettere esposte. Lanon è stata ricollocata sul muro dell'immobile, ma è stata ricompostaalla facciata del palazzo. "Sedici anni e non sentirli. Alla faccia dei censori di ogni risma. Avanti. Alla vittoria!", si legge sulla pagina Facebook del movimento. L'era statoil 26 dicembre ...

