Calendario Serie A basket 29-30 dicembre | orari partite | tv | streaming e programma

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Dopo l’abbuffata tra Natale e Santo Stefano, laA 2019-2020 ditornerà in campo tra domenica e lunedì per la sedicesima giornata. La partita di cartello sarà indubbiamente quella tra Virtus Bologna e Olimpia Milano, mentre a osservare il turno di riposo sarà la Oriora Pistoia. A inaugurare la corposa domenica della pallacanestro italiana sarà il derby lombardo tra Cantù e Brescia alle ore 12.00, mentre alle ore 15.30 gli occhi degli appassionati saranno tutti puntati sulla Virtus Segafredo Arena per il big match tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Alle ore 17.15 Varese riceverà la visita di Trento, e dopo un quarto d’ora un’arrabbiata Fortitudo Bologna cercherà riscatto in quel di Trieste. Alle ore 18.00 è prevista la palla a due dell’incontro tra Venezia e Pesaro, mentre alle ore 18.30 la Virtus Roma sarà di scena a Reggio Emilia. L’ultima ...

