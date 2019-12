Biancavilla, tentato femminicidio alla vigilia di Natale: tenta di strangolare la moglie (Di venerdì 27 dicembre 2019) Calci pugni e schiaffi davanti alla figlioletta di 4 anni e infine, le mani alla gola. Così ha aggredito la moglie nel corso di una banale lite un 47enne di Biancavilla, in Sicilia, dove la vigilia di Natale è andato in scena l'ennesimo episodio di violenza domestica. La vittima ha riportato lesioni e traumi su tutto il corpo e un ematoma alla gola. È stata soccorsa con il protocollo 'codice rosa'. Il marito è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti. Leggi la notizia su fanpage

