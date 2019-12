Sixto, il dito robotico Made in Italy debutta al Ces di Las Vegas (Di giovedì 26 dicembre 2019) Si chiama Sixto ed è il primo prodotto progettato e sviluppato da Existo, startup innovativa che produce tecnologie wearable per potenziare le capacità umane. Ideato all’interno del Sirslab, il laboratorio di robotica dell’Università di Siena, nato e sviluppato nella Fabbrica di Imprese e-Novia, Sixto è «il sesto dito robotico». Si tratta infatti del primo dispositivo robotico wearable in grado di potenziare le capacità di presa a supporto di persone con emiparesi agli arti superiori, promuovendo il recupero dell’indipendenza nelle attività quotidiane grazie alla compensazione, da parte del dito robotico, della perdita delle capacità di presa dell’arto stesso. Sixto verrà presentato sul palcoscenico internazionale del CES, il più importante evento mondiale dedicato alla tecnologia di consumo che si terrà a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio 2020. Sixto è un esoscheletro leggero ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Sixto dito Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sixto dito