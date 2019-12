Sci alpino | Christof Innerhofer e un rientro ancora lontano L’azzurro rinuncia anche a

(Di giovedì 26 dicembre 2019) La strada verso il pieno recupero èlontana per. L’altoatesino ha provato a rientrare nelle ultime settimane, ma per sua stessa ammissione ha capito di non poter essere competitivo ai livelli che lo stesso Inner vorrebbe. Purtroppo il grave infortunio patito lo scorso marzo non ècancellato. Molto sfortunato l’azzurro che stava disputando i Campionati Italiani, ultimo appuntamento di una stagione comunque positiva e che aveva rilanciato le ambizioni dell’altoatesino. La voglia di rimettersiuna volta al cancelletto di partenza è tantissima edsta continuando nel percorso di riabilitazione. Ha partecipato alle prove in Val Gardena, dove ha fattoda apripista in super-G (ècaduto), ma le indicazioni non sono state quelle sperate. La condizione èmolto lontana dalla forma migliore, le sensazioni non ...

