Liverpool a valanga sul Leicester | ora è a +14 dal City

Il Liverpool si conferma campione indiscusso d'inverno: 4-0 in casa del Leicester e primo posto in cassaforte Il Liverpool è sempre più in vetta alla classifica di Premier League dopo la netta vittoria per 4-0 in casa del Leicester. Le reti portano le firme di Milner su rigore, Alexander-Arnold e Firmino, autore di una doppietta. La squadra di Klopp mantiene il primato sulle rivali e dista di ben 14 punti dal Manchester City di Guardiola. Un divario che potrebbe non essere colmato entro la fine della stagione.

