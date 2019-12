Gli Addii che hanno segnato questo 2019

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Bradley Cooper e Irina Shayk Lady Gaga a Christian CarinoMiley Cyrus e Liam HemsworthEros Ramazzotti e Marica PellegrinelliEmma Roberts e Evan PetersZayn Malik e Gigi HadidKatie Holmes e Jamie FoxxAdele e Simon KoneckiZachary Quinto e Miles McMillanClizia Incorvaia e Francesco SarcinaColin Firth e Livia Giuggioli È stato un anno difficile per molti vip che si sono lasciati ochiesto il divorzio. A sorpresa, tra gli amori finiti ci sono quelli di Colin Firth e Livia Giuggioli che si separano dopo 22 anni di matrimonio. Clamore per Bradley Cooper e Irina Shayk, al capolinea dopo 4 anni e una figlia insieme. Colpa di A Star Is Born, più che di Lady Gaga. La rottura che ha fatto più rumore in Italia è stata quella tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. La coppia, che ha anche due bambini, si è separata dopo cinque anni di matrimonio e dieci di fidanzamento. Sfoglia la gallery con ...

