Flavio Briatore | Natale con Elisabetta Gregoraci

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Personaggi dello showbiz scatenati sui social nel farci sapere dove e con chi hanno passato le festività natalizie: oggi tocca aed, che hanno condiviso sui social scatti relativi alla loro vacanza a Dubai in compagnia di Nathan Falco, che oggi ha 9 anni.I due da molto tempo ormai non costituiscono più una coppia, ma a quanto pare sarebbero rimasti in ottimi rapporti soprattutto per amore del loro bambino. Rimangono quindi delusi i fan che speravano in un ritorno di fiamma da parte dell'imprenditore del Billionaire e della conduttrice di Made in Sud al fianco di Gigi e Ross e Fatima Trotta.con26 dicembre 2019 12:37.

