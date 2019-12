“Fammi vedere mio figlio” | Natale di violenza a Napoli | auto distrutta

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Vuoleil figlio il giorno dima la ex compagna si oppone. Così decide di presentarsi sotto casa della donna a Piscinola, periferia a nord di, iniziando a minacciarla e insultarla. Poi dalle parole passa ai fatti e con un bastone inizia a danneggiare la vettura intestata al padre della ex, infrangendone i vetri. L’episodio è avvenuto la sera dicon gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale che, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Carlo Levi per un “Codice Rosso” (sulle donne). I poliziotti, giunti sul luogo dell’accaduto, hanno notato un uomo che colpiva un’con un attrezzo infrangendone i vetri. Gli agenti hanno accertato che il veicolo danneggiato era intestato al padre dell’ex compagna dell’uomo che, presentatosi presso l’abitazione ...

