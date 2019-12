Premier League | calendario e orari 26 dicembre | programmi | orari | tv e streaming delle

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Come ogni tradizione natalizia, il 26è il giorno del Boxing Day in. Il campionato inglese non si ferma sotto le feste e tutti in campo. Il piatto forte sarà il posticipo21.00 con lo scontro al vertice tra Leicester e Liverpool. I Reds sono reduci dalla conquista del Mondiale per Club e puntano ad allungare in maniera definitiva sulle rivali, avvicinando quel titolo che manca da ormai tantissimi anni. Dall’altra parte, però, c’è un Jamie Vardy scatenato e che vuole continuare a far sognare le Foxes. In campo anche il Tottenham di Mourinho che deve riscattare il ko con il Chelsea e pure il Manchester United, reduce anch’esso da una sconfitta dolorosa con il Watford. Ci sarà anche l’esordio di Carlo Ancelotti sulla panchina dell’Everton, che ospita il Burnley. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato e gli ...

Leggi la notizia su oasport

ADeLaurentiis : Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio #ADL - ETGazzetta : #PremierLeague, #FACup: feste ricche di calcio inglese. E il 5 gennaio c'è il primo derby di #Ancelotti - ItaSportPress : Coutinho, nostalgia della Premier League: ecco dove può andare la prossima stagione - -