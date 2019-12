Natale | i consigli per alberi e addobbi sicuri anche per Capodanno

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) È nel periodo natalizio di, infatti che si ha un aumento degli incendi in appartamento spesso causati proprio dall’albero di. A sottolinearlo il sito del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un malfunzionamento delle catene luminose, l’eccessiva vicinanza a fonti di calore ( camini, candele, etc.), la cattiva qualità dei materiali con i quali è realizzato questo simbolo natalizio ed ecco che un giorno di festa si può tramutare in tragedia. Perchè ciò non accada è opportuno seguire alcuni accorgimenti: Innanzitutto la scelta dell’albero. Se preferite un albero artificiale verificate che sia del tipo autoestinguente. Controllate che sia indicato sulla confezione o nelle istruzioni all’interno (a volte è scritto ignifugo o non infiammabile). Qualora preferite un albero naturale controllate che, all’atto dell’acquisto, non sia già ...

