(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutounin uno stabile privato che affaccia sul Corso Bruno Buozzi nel quartiere Barra. Il crollo si è verificato ladiperiferia orientale della città, numerosi calcinacci sono così caduti pericolosamente in. Per fortuna non ci sono stati feriti. Mentre questa mattina la giunta comunale della VI municipalità napoletana ha annunciato la chiusura del Corso Bruno Buozzi dall’incrocio di Piazza De Franchis in direzione Via Egidio Velotti. Non sono tuttavia ancora chiare le tempistiche per i lavori e il ripristino dellacolpita dai calcinacci. L'articolounindiproviene da Anteprima24.it.

Leggi la notizia su anteprima24

anteprima24 : ** ##Napoli, crolla un cornicione in strada nella notte di #Natale ** - infoitinterno : Napoli, albero crolla per il maltempo: morto un uomo di 62 anni. E’ rimasto schiacciato - gen_napoli : [Video]. Tragedia sfiorata a Napoli, crolla parte del muro di cinta del Bosco di Capodimonte -… -