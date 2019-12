Lo aveva minacciato | poi preannunciato Stasera il ministro dell’Istruzione si è davvero

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ildell’Istruzione Lorenzo Fioramontidetto fin da subito che nel caso in cui non ci fossero stati sufficienti stanziamenti alla scuola si sarebbe dimesso. Già dal 23 dicembre, giorno dell’approvazione della manovra alla Camera, gli era diventato chiaro che il risultato non era quello sperato, ma si è preso un paio di giorni per maturare la decisione. Da fonti di agenzia stampa, pare che ilufficializzerà domani mattina la sua rinuncia all’incarico, anche se avrebbe già consegnato la lettera di dimissioni al premier Giuseppe Conte. I tre miliardi che il capo del Miurdefinito come «la linea di galleggiamento» a fronte dei 24 necessari, non sono stati raggiunti nella finanziaria, e ildell’Economia Roberto Gualtieririmandato l’investimento nell’istruzione «alla prossima manovra». Era stato il ...

Leggi la notizia su open.online

