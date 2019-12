Lazio | Inzaghi | dal possibile addio alla Supercoppa La Champions sarebbe la ciliegina

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), mai come in questo periodo storico le scelte disono state decisive per i biancocelesti Se c’è una cosa certa nel mondo del calcio è che si può passare in un attimo dalle stelle alle stalle. Il tempo si riduce ad uno spazio minimo che vale spesso una partita che può cambiare tutto da un momento all’altro. Il 2019 è agli sgoccioli e anche in casaè tempo di bilanci. Volgendo lo sguardo a quasi 365 giorni fa ci si rende conto che molte cose sono cambiate: una invece è rimasta la stessa, mister. In estate l’sembrava imminente, il misterandato via fresco di vittoria della Coppa Italia e in un grande club, eppure tutto quello che ha fatto con lui lae lui con essa in tre anni e mezzo di lavoro è qualcosa di straordinario che forse proprio ora sta dando i suoi frutti migliori. Non poteva abbandonare lasul più bello, ...

Leggi la notizia su calcionews24

pisto_gol : Premesso che la Lazio ha giocato meglio della Juve e meritato di vincere la ??Inzaghi nelle ultime 10 partite in Eu… - FBiasin : La squadra di #Inzaghi è costata, a spanne, circa 100 milioni in cartellini (non un giocatore, tutti e 11). I sol… - Gazzetta_it : #JuveLazio 1-3: una grande Lazio dà tre sberle alla Juve, la #Supercoppa è sua -