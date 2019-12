Checco Zalone | Silvio Berlusconi e le donne | “Dove sono i valori?!”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), ‘scandalizzato’ da: l’incontro ad Arcore In un modo o nell’altro,alimenta polemiche. L’ex talento di Zelig tornerà nei cinema il prossimo 1° gennaio con Tolo Tolo e già in queste settimane si è attirato parecchie critiche. Tutto per colpa del trailer, più precisamente la canzone Immigrato, ritenuta razzista, accuse respinte proprio in una recente intervista pubblicata al Corriere della Sera. L’attore ha risposto a tono, chiaramente infastidito dal clima ostile. Il politicamente corretto crede sia il male di oggi: basta un niente ed ecco qualche associazione indignata. Forse però qualcuno disposto ad accettare le battute esiste, uno tipo…. Al Corriere il comico dichiara un incontro quantomeno singolare nella villa di Arcore, con l’ex premier, suo figlio Pier(amministratore delegato Mediaset), Pietro Valsecchi ...

Leggi la notizia su kontrokultura

HuffPostItalia : Salvini: 'Voglio Checco Zalone senatore a vita' - matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… - HuffPostItalia : Checco Zalone: 'Non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di 10 anni fa mi arresterebbero' -