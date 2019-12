Belluno | finisce in acqua col parapendio | ricoverato per ipotermia

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Intervento dei vigili del fuoco nell’area del lago di Santa Croce, nel comune di Alpago (), per soccorrere un uomo finito incon ildurante le fasi dell’atterraggio. In stato di, è stato soccorso prima da un passante e subito dopo dai pompieri. L’uomo è stato trasportato in ospedale.L'articoloincolperMeteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu