Natale | gli auguri della regina Elisabetta | ' E' stato un anno accidentato'

Leggi la notizia su blitzquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) La, Ansa, LONDRA - E'un' per il Regno Unito ma non solo. E lalo ammette nel suo tradizionale discorso didi, in cui invita ...

repubblica : #24dicembre 1914: sulle trincee della #GrandeGuerra soldati inglesi e tedeschi organizzano spontaneamente un cessat… - matteosalvinimi : Non mi fermo! Questa sera torno con grande piacere in Abruzzo, a CHIETI, alle 21: vi aspetto in tantissimi per scam… - chetempochefa : 'È arrivato il natale con Luciana e Fabio, ve lo canto di tutto cuore a casa come allo stadio.' Gli auguri di… -