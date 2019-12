Natale 2019 | Santa Messa in diretta con Papa Francesco

(Di martedì 24 dicembre 2019) Vigilia diin tv coninda San Pietro per ladiin mondovisione, in onda questa sera, martedì 24 dicembre, su Rai 1 dalle 21.20 e su Tv2000 (DTT, 28) dalle 21.30. Per la Rai, la produzione è come sempre curata dal Tg1, in collaborazione con Rai Vaticano e con Vatican Media, che diffonde il segnale e la trasmette inanche sul suo canale YouTube. Ladi Rai 1 vede la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Manuela Leombruni.inconpubblicato su TVBlog.it 24 dicembre14:11.

Leggi la notizia su blogo

Fedez : Vacanze di Natale 2019 ?? - vaticannews_it : #23dicembre Si sblocca la situazione dei cristiani di #Gaza . Ieri via libera di #Israele ai permessi per visitare… - marcotravaglio : BUON NATALE A NOI APOTI Cari amici del Fatto, questo Natale è l’undicesimo che festeggiamo insieme -