Milano | ragazzina si lancia sui binari della metro | salvata dal coraggio di un operaio di

(Di martedì 24 dicembre 2019) UnAtm si è reso protagonista di un gesto eroico pochi giorni prima di Natale, salvando la vita a unadi 17 anni che si erata suipolitana alla stazione di Lotto, a. Vedendo l'adolescente in pericolo, con il treno in arrivo, il lavoratore è riuscito a staccare la corrente e si è precipitato a salvarla. Poi le ha dato il suo numero di telefono: "Non farlo più e chiamami per qualsiasi problema".

