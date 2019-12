Michaela Biancofiore lascia Forza Italia

(Di martedì 24 dicembre 2019)perde un altro pezzo importante. È la deputata, al fianco di Silvio Berlusconi da ben 26 anni, a dire addio al partito in crisi nera ormai da mesi, e non soltanto sul fronte dei consensi.La deputata ha annunciato l'addio durante la notte:Con la morte nel cuore, ma anche liberata. Lanella quale sono nata e cresciuta, non esiste più. Siamo diventati come i grillini, uno vale uno senza distinguo, senza storia, senza rispetto per le persone.La deputata, almeno per il momento, finirà al gruppo Misto della Camera, ma è molto probabile che nelle prossime settimane sarà corteggiata da chi è alla disperata ricerca di numeri, dalla Lega adViva di Matteo Renzi, il nuovo partito che per molti aspetti si avvicina molto a. Roma, Davide Bordonie passa alla ...

