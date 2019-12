Le Iene | scherzo ad Angelo Sanzio | il web si infuria VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

Da tempo al centro del gossip per la quantità di interventi chirurgici, il Ken umano è stata la vittima dell'ultimo scherzo de "Le Iene". Il web però, non ha apprezzato, definendolo "eccessivo". Scherzo de "Le Iene" ad Alessandro Onnis, il web si ribella. Nell'ultima puntata de "Le Iene" del 22 dicembre, è stato mandato in onda lo scherzo ad Alessandro Onnis. L'ex concorrente del Grande Fratello, è detto Ken umano per la quantità di interventi chirurgici che ha effettuato per assomigliare al bambolotto di plastica: ben 17 operazioni per modificare la fronte, gli zigomi, gli addominali e le gambe. Con la complicità di Giacomo Urtis, il chirurgo plastico dei vip, Alessandro Di Sarno e il suo team, è stato detto al Ken Umano italiano di dover partecipare al nuovo video musicale di Cristiano Malgioglio; la location scelta

