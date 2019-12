Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) «Questa mattina,la visita del segretario federale Matteo, una nostra sostenitrice è statada due “pacifiche sardine“», a scriverlo su Facebook alle 18:39 è la consigliera regionaleLega Marzia Malaigia, che era in piazza ad ascoltare ildiin Ancona. Nel post la consigliera Malaigia non scrive di aver assistito alla scena ma riferisce, con un virgolettato, le parole che sarebbero state pronunciate dalle “pacifiche sardine”. Lada due “sardine di mezz’età” Secondo il raccontoconsigliera leghista i due presunti aggressori «hanno dapprima inveito per provocare, poi, non ottenendo reazioni, hanno dato un calcio e colpito in viso la sig.ra N. Z. di Recanati, gridandole “Fai vedere che faccia da c… hai!”». La giovanesi è quindi recata al Pronto Soccorso ...

neXtquotidiano : La strana storia della donna aggredita da due 'sardine' durante il comizio di Salvini ad #Ancona - paoletta2869 : RT @zapcg: Questa è un'epoca strana, in cui ognuno riscrive a modo suo la storia, l'antico e nuovo testamento Non ultimo il Vescovo di Roma… - zapcg : Questa è un'epoca strana, in cui ognuno riscrive a modo suo la storia, l'antico e nuovo testamento Non ultimo il Ve… -