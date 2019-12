I pomodorini del futuro cresceranno sui tetti dei grattacieli e nello Spazio

(Di martedì 24 dicembre 2019) Ini pomodori potranno crescere suidei, ma anche nelle serre spaziali: sono state create le prime piante col DNA modificato, che generano rami corti e portano a maturazione frutti tondi, piccoli e molto compatti in poche decine di giorni, ottime per coltivazioni tipiche dell’agricoltura urbana e delle missioni spaziali. I risultati dei primi esperimenti sono stati pubblicati su Nature Biotechnology dai ricercatori del Cold Spring Harbor Laboratory, negli Stati Uniti: sono stati modificati 3 geni nel DNA del pomodoro (SP e SP5G sono stati regolati per indurre la pianta a bloccate precocemente la crescita per produrre fiori e frutti prima del tempo; SIER è stato modificato con la tecnica Crispr per ottenere rami più corti). “Abbiamo dimostrato come produrre coltivazioni diverse, senza la necessità di bistrattare la terra o usare eccessive ...

