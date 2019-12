Dino Impagliazzo | lo chef dei poveri diventa commendatore

Leggi la notizia su ildenaro

(Di martedì 24 dicembre 2019) Il 90enne(90 anni a maggio), anche noto come “lodei”, che da più di 10 anni sfama più di 300 senzatetto al giorno nella Capitale, verrà insignito dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Il signorverrà insignito dell’onorificenza nel gruppo di 32 persone “erori dei nostri giorni ” premiate per il loro alto impegno in vari ambiti, di esempio per il Paese., grazie a donazioni di cibo da parte di commercianti, supermercati di cibo in eccedenza o in prossima scandenza, prepara da mangiare e serve più di 300 pasti al giorno a senza fissa dimora di diverse zone di Roma. Non solo sfamare i bisognosi, ma anche utilizzo dei prodotti alimentari che altrimenti andrebbero buttati.oltre a sfamare più di 300e ...

Tg3web : Lo chiamano 'lo chef dei poveri'. Dino Impagliazzo, ex dirigente INPS quasi novantenne, da anni distribuisce pasti… - Quirinale : #OMRI2019, gli insigniti dal Presidente #Mattarella: Dino #Impagliazzo, 89 anni (#Roma), Commendatore Ordine al Mer… - TopChefIT : RT @giuliog: Dino Impagliazzo, lo chef dei poveri 90enne diventa commendatore - Città Nuova - Città Nuova #politica #Mattarella #sociale #p… -