Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 24 dicembre 2019) Idiventati unper il Movimento 5 Stelle: deputati e senatoriquasi tutti morosi. Anche molti big nonin regola. Nata come una pratica rivoluzionaria, quella deista diventando una vera e propria piaga per il Movimento 5 Stelle. Anche perché i pentastellati in regola con i pagamenti si contano (quasi) sulla punta delle dita. Come visto, nel mese di novembre i virtuosiappena 15 tra Parlamento e Senato. Decisamente poco visto che parliamo della prima forza politica per quanto riguarda la rappresentanza in Parlamento,per il Movimento 5 Stelle: a novembrein regola solo in quindici Arrivati alla fine dell’anno si procede – come per tutto – con il bilancio. In casa Movimento 5 Stelle si fa il punto sulle rendicontazioni, ossia sui. La situazione per il M5s è disastrosa.in ...

SylvieTropez : Da orgoglio a imbarazzo, ora i (mancati) rimborsi sono un problema per Di Maio - NewsMondo1 : Da orgoglio a imbarazzo, ora i (mancati) rimborsi sono un problema per Di Maio -