Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 dicembre 2019) Paghi due, prendi uno: e l’altro rimane “in, cene, gelati e. Sta diventando sempre più comune la beneficenza che lascia in dono a uno sconosciuto un acquisto già pagato alla cassa, con l’obiettivo di sviluppare un senso di comunità attorno ai più bisogni più comuni. Questa solidarietà “sospesa” è la declinazione della tradizione del caffè sospeso napoletano: quando un cliente ordina ‘o cafè suspiso, una persona bisognosa che entra nel bar dopo di lui può riceverlo come se gli fosse stato offerto.chiama, la capitale della pizza.sospesa, come quella di “Concettina ai tre santi”:nella pizzeria storica di Rione Sanità nestate raccolte quasi 500 quest’anno. Caffè e pizza a, panettone a: i simboli culinaridiventati veicolo di beneficenza. Il 2018 è stato l’anno della sperimentazione del ...

Rosyfree74 : RT @fattoquotidiano: “Caffè sospeso” ma non solo: da Milano a Napoli anche panettoni e visite mediche sono doni già pagati per gli sconosci… - Marinamas : RT @fattoquotidiano: “Caffè sospeso” ma non solo: da Milano a Napoli anche panettoni e visite mediche sono doni già pagati per gli sconosci… - mebufalino : RT @fattoquotidiano: “Caffè sospeso” ma non solo: da Milano a Napoli anche panettoni e visite mediche sono doni già pagati per gli sconosci… -