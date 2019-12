UsAcli | Pepe | “Si chiude un anno strepitoso ma anche con note dolenti”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione di Alessandro, Presidente ProvincialeBenevento in merito alla stagione sportiva. “Siun altrodi sport, il terzo sotto la mia presidenza e si apre una nuova stagione. Una stagione che si presenta difficile perchè è quella che porta alle Olimpiadi e quindial nostro congresso, quello che dovrà sancire la mia conferma o la mia definitiva uscita di scena. Undiverso, unsportivamentecon tanti successi che sono arrivati, sia a Sport in Tour di Chianciano, sia per la designazione di Benevento come comitato ospitante per il campionato Nazionale di Karate. Unche ci ha visto crescerenei numeri, dove abbiamo toccato le 70 associazioni e che ha visto ben 15000 unità tesserarsi a Benevento, che ci ha confermato nei primissimi ...

