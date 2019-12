Uomini e Donne | spuntano i messaggi hot di Juan Luis Ciano con la sorella di Armando

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Serena Granato In rete sono emersi dei dettagli compromettenti sulla vita social di, la cui posizione sembra aggravarsi. L'italo-venezuelano è accusato di aver avuto frequentazioni parallele alla sua partecipazione aNegli ultimi giorni, Gemma Galgani è tornata al centro del gossip, per via di alcune segnalazioni giunte da parte diIncarnato ai danni del suo corteggiatore,. A, infatti,si è dichiarato in possesso di alcune prove schiaccianti, che attribuirebbero della malafedere al corteggiatore di Gemma (69 anni). Secondo il segnalatore, l'italo-venezuelano avrebbe avuto delle frequentazioni parallele alla sua partecipazione al dating-show di Canale 5 con altreoltre alla Galgani. Nello specifico,si sarebbe "autoinvitato a casa di una donna che vive a Firenze" e avrebbe chattato -in ...

Esercito : Dai microfoni di #RadioEsercito gli Auguri di buone feste del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Cor… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho avuto l'onore di lavorare con una delle parti migliori dell'Italia: le Donne e gli Uomini in divisa. ??… - carlosibilia : 600mila euro raccolti tagliandoci lo stipendio andranno ai fondi di assistenza di @poliziadistato, @emergenzavvf e… -