Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 dicembre 2019)torna protagonista durante la trasmissione televisiva: la showgirl argentina, moglie e manager del calciatore Mauro Icardi è andata su tutte le furie per la questione Lukaku, polemica scoppiata in casaad inizio stagione, dopo l’addio del centravanti argentino e l’arrivo in nerazzurro dell’ex attaccante del Manchester United. Dopo la partita contro il Genoa, Giacomo “, noto tifoso dell’, ha esaltato la performance di Lukaku sul campo: “Si è visto sabato a San Siro un attaccante in grado di giocare per la squadra. Penso che abbiamo trovato un vero leader, finalmente abbiamo un numero nove che è un leader, un punto di riferimento”. Al che,ha risposto piccata: “Sarebbe bello anche vederlo nelle partite importanti. Nella Champions non ha segnato. Vedrà i quarti in tv. Quando Pierluigi Pardo le ha ricordato che, da ...

Sport_Mediaset : Contatto #Matuidi-#LuisAlberto, @vieri_bobo: 'Rosso subito, Var da buttare via'. Bobo a @Tiki_Taka_real critica il… - FQMagazineit : Tiki Taka, lite tra Wanda Nara e Ciccio Valenti: “Tifo Inter ma questa è una mancanza di rispetto” - zazoomblog : Antonio Cassano cacciato da Tiki Taka: l’annuncio in diretta di Pierluigi Pardo. Ecco cosa è successo - #Antonio… -