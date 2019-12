Silver Falls uscirà su New Nintendo 3DS a Gennaio 2020 (Di lunedì 23 dicembre 2019) Mentre l’attenzione di molti sviluppatori e consumatori è rivolta verso la Nintendo Switch, c’è chi prosegue lo sviluppo sulla vecchia console portatile di Nintendo, a dimostrazione di come sia tutt’altro che defunta, ci stiamo riferendo al 3DS. Attraverso ResetEra, Jerrel Dulay ha annunciato che a partire dal 9 Gennaio 2020 sarà disponibile in esclusiva New Nintendo 3DS il nuovo survival horror Silver Falls. Un nuovo Survival Horror in arrivo come esclusiva New Nintendo 3DS L’arrivo di Switch sul mercato ha permesso a Nintendo di disporre non solo di una console casalinga ma anche portatile. La commercializzazione della Switch Lite ha scritto in un certo senso la parola fine al 3DS. C’è chi crede ancora nelle potenzialità della console, ed ha deciso di sviluppare un gioco esclusivo per l’ultima ...

Leggi la notizia su gamerbrain

Silver Falls Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Silver Falls