“Scrittura punto e a capo” | scuola di giornalismo | editoria e sceneggiatura

(Di lunedì 23 dicembre 2019) «Che valore aggiunto alla vita di chiunque di noi la scrittura! Scrivere. Scrivere per la tesi di laurea, scrivere per il proprio diario. Scrivere per un libro, un giornale, online, sulla carta; scrivere sceneggiature, per film, documentari fiction, per una radio creativa; scrivere per sé, per gli altri, per lavoro, per piacere… E confrontarsi misurarsi cimentarsi… Scrivere», recita così il post fissato in alto alla pagina Facebook ufficiale di Scrittura,e A Capo,di, Scrittura Creativa,, Radio ed. Un progetto che nasce per aiutare a perfezionare potenzialità e strumenti di chi già pubblica o di chi desidera provare a cimentarsi con un genere diverso da quello consueto – scegliendo fra narrativa,, articolo di giornale, recensione… – e chi cerca sollecitazioni e spinte per osare. Alla direzione la prof.ssa Silvana ...

