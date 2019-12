Ragazzo di 16 anni al limite del coma etilico dopo la festa di Natale

Ragazzo di 16 anni scomparso a Lecco : ricerche Carabinieri in corso : Alessandro Massara, 16 anni, residente a Calco, comune in provincia di Lecco (Lombardia) è scomparso da sabato 21 Dicembre 2019. Il giovane sarebbe uscito di casa e avrebbe fatto perdere le sue tracce. Non sono ancora chiari quali potrebbero essere i motivi che hanno spinto Alessandro a compiere un gesto del genere. La denuncia di scomparsa è stata presentata all’indomani del suo allontanamento. La famiglia vive momenti di disperazione. La ...

Ragazzo scomparso da 2 anni ritrovato (vivo) nell’armadio di un pedofilo : Quella che vi stiamo per raccontare è una storia che sembra uscita da un film horror. E invece è tutto vero. Un Ragazzo scomparso da due anni e mezzo in Germania è stato trovato vivo nell’armadio di un uomo sospettato di pedopornografia durante una perquisizione. Lo ha riferito la polizia tedesca, secondo la Cnn. Il giovane, oggi quindicenne, è stato trovato venerdì, ma la notizia è stata diffusa oggi. La polizia di Recklinghausen, nella Renania ...

Investite e uccise due 16enni a Ponte Milvio a Roma. Alla guida un Ragazzo di 20 anni : Due ragazze sono morte dopo essere state Investite a Ponte Milvio, cuore della movida romana. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incidente. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale e il 118.Al momento dell’incidente le due giovani stavano attraversando Corso Francia, una strada a scorrimento veloce a due passi da Ponte Milvio, luogo di ritrovo usuale dei giovani il sabato sera. La strada era ...

Napoli - identificati aggressori del Ragazzo di 14 anni : Sono stati identificati dai Carabinieri di Napoli gli aggressori del ragazzo di 14 anni che, lo scorso 8 dicembre, fu accoltellato nel parcheggio del dentro commerciale di Vulcano Buono in provincia di Nola. Ai fini dell’identificazione si sarebbero rivelate decisive le telecamere installate per riprendere le aree esterne del centro. Napoli, sono 12 gli aggressori del ragazzo di 14 anni Era l’otto dicembre quando un ragazzo di soli ...

Ragazzo di 14 anni accoltellato al Vulcano Buono - identificati 12 aggressori : I carabinieri hanno identificato 12 dei ragazzini che, lo scorso 8 dicembre, hanno picchiato e accoltellato un giovane di 14 anni nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola; fondamentali si sarebbero rivelate le registrazioni delle telecamere di sicurezza installate nelle aree esterne. L'amministratore delegato ha invitato il Ragazzo a tornare per una "Giornata contro il bullismo".Continua a leggere

Taranto - accoltella un Ragazzo di 18 anni dopo una lite : La vittima è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Si cerca ora l’arma da taglio. Violenza in provincia di Taranto. Un giovane do 28 anni di Massafra, in provincia di Taranto, ha accoltellato al petto un ragazzo di 18 anni durante una lite per poi fuggire e nascondersi in una sala giochi […] L'articolo Taranto, accoltella un ragazzo di 18 anni dopo una lite proviene da www.meteoweek.com.

Notte di terrore a San Giuseppe Jato - branco pesta selvaggiamente Ragazzo di 31 anni : Violenta aggressione a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo, da parte di un branco nei confronti di un ragazzo di 31 anni. L’episodio è avvenuto sabato scorso all’interno della Villetta del centro jatino, luogo in cui nel fine settimana si concentrano numerosi giovani. Erano le 2.30 di Notte quando la furia di un branco di ragazzi si è scagliata, per motivi fino ad ora sconosciuti, contro il giovane di 31 anni. Come riporta ...

Incidente a Catania : morto Ragazzo di 16 anni : Tragico Incidente durante la notte tra sabato 14 e domenica 15 Dicembre 2019, in contrada Fico, a pochi chilometri dal centro abitato di Scordia, comune in provincia di Catania. Un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita, sbalzato fuori dall’auto dopo un tremendo impatto contro il muro. Alla guida del mezzo, una Fiat Punto, c’era un amico 18enne della vittima. Insieme a loro altri due giovani, sempre intorno ai 20 anni. Per cause ...

Vomero - giovani col coltello : Ragazzo di 13 anni a San Martino con serramanico : Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha svolto un servizio "alto impatto" al Vomero, nell'area collinare di Napoli. Durante i controlli un ragazzo di 13 anni è stato sorpreso in piazzale San Martino con un coltello a serramanico in tasca; l'arma è stata sequestrata e il giovane, e con lui due coetanei, è stato riaffidato ai genitori.Continua a leggere

Travolto sui binari dalla metro - muore un Ragazzo di 24 anni a Milano! : Tragedia nella notte a Milano, un ragazzo di 24 anni è stato Travolto dal treno sui binari della metro. Aveva 24 anni: ipotesi suicidio. Un vero e proprio dramma si è vissuto nella notte a Milano. Una persona è deceduta travolta dal treno sui binari della metropolitana. Il fatto è avvenuto all’altezza della stazione di […] L'articolo Travolto sui binari dalla metro, muore un ragazzo di 24 anni a Milano! proviene da www.meteoweek.com.

Milano - travolto nella notte da un treno della metro a Pasteur : muore Ragazzo di 24 anni : Un ragazzo di 24 anni è morto la scorsa notte dopo essere stato investito da un treno della metropolitana nei pressi della stazione di Pasteur a Milano: la vittima è deceduta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale medico. I carabinieri indagano ora per capire se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario.Continua a leggere

Sfregiò l'ex Ragazzo con l'acido "Condanna a 5 anni" - ok dei pm : Edoardo Montolli I legali di Morgante: «Ci opporremo, per l'accusa non c'è nemmeno l'aggravante della premeditazione» Ha sfregiato l'ex con l'acido, il pm di Busto Arsizio accetta il patteggiamento a 5 anni. Un'inezia, rispetto ai 15 anni in abbreviato a Edson Tavares, l'uomo che gettò l'acido su Gessica Notaro o ai 20 anni per Luca Varani, l'uomo che ha sfregiato Lucia Annibali. Sanzioni sacrosante, visto che si tratta di una ...

