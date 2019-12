Pietro Genovese positivo alla droga e con tasso alcolemico di 1 | 4

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Nico Di Giuseppe Dai risultati un esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Gli era stata da poco restituita la patente Undell'1,4 ed esito non negativo per altre varie sostanze stupefacenti. Questi i risultati dei test compiuti su, figlio del regista Paolo, indagato a piede libero con l'accusa di omicidio stradale per aver investito e ucciso le due 16enni Gaia e Camilla nella notte tra sabato e domenica a Corso Francia a Roma. Sul passato del 20enne ci sarebbero anche due casi di possesso di. Al figlio del regista era stata da poco restituita la patente dopo aver scontato il periodo di sospensione in quanto era stato trovato in possesso di hashish. Nel pomeriggio intanto, all'istituto di medicina legale dell'università della Sapienza è fissata l'autopsia delle due giovani vittime. "Voglio giustizia, non vendetta", ...

