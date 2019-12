Piero Angela a 91 anni debutta su Rai Play | «Greta Thunberg? Un simbolo importante per i

Buon compleanno Piero Angela : 91 anni e oggi un nuovo debutto : Buon compleanno Piero Angela. Il divulgatore scientifico più amato d’Italia spegne oggi la bellezza di 91 candeline. E per l’occasione di regala un nuovo debutto: quello su RaiPlay per una versione inedita in dieci puntate di SuperQuark, SuperQuark+. «Siccome sono un giovane di 91 anni, il giorno stesso del mio compleanno partiamo per raggiungere un pubblico nuovo», dice in un video twittato dall’account di SuperQuark. «La ...

Il sogno di Piero Angela : un Museo della tecnologia di ieri e di oggi a Torino : Piero Angela continua a stupire e ha le idee chiare per il futuro. Il divulgatore televisivo più famoso ha recentemente rivelato a Repubblica di voler creare a Torino il Museo della tecnologia di ieri e di oggi. Un regalo alla sua città natale. Un Museo per Torino “Per ora il Museo della tecnologia di ieri e di oggi è solo un progetto nella mia mente, siamo ancora allo stato giurassico, bisognerà trovare la sede e gli sponsor“, ha ...

Piero Angela dopo l’incidente : “La morte è una grande scocciatura…” : Piero Angela ha affrontato una settimana difficile, un infortunio che lo ha portato ad avere un’ingessatura ingombrante e poco piacevole. Oggi uno dei divulgatori scientifici più amati d’Italia è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai. “Ho ancora qualche problema, ma voglio riprendermi” E’ stato intervistato da Radio Rai in merito alle sue condizioni di salute, ecco cosa ha rivelato: “Al momento ho ...

Piero Angela dopo l’incidente : “Ho un po’ di problemi e dormo su una poltrona - spero di recuperare a breve” : “Come sto? Ho un po’ di problemi, la settimana prossima mi tolgono il gesso, poi spero di recuperare in poco, anche se ci vorrà tempo. Sono cose lunghe e fastidiose. Per fortuna a essersi rotto c’è il braccio sinistro, mi sono reso conto di quante cose non si possono fare senza un braccio”. A dirlo è Piero Angela che, ai microfoni de I Lunatici, ha parlato per la prima volta dell’incidente che gli è capitato qualche tempo fa, ...

Piero Angela e l’infortunio al braccio : “Ho avuto probelmi - ci vorrà tempo” : Solamente poche settimane fa aveva sconvolto i fan la notizia del grave infortunio domestico incontrato da Piero Angela. Lo storico presentatore, novant’anni con compleanno previsto a fine dicembre, è una leggenda di longevità; in onda da oltre mezzo secolo per centinaia e centinaia di episodi, l’allontanamento forzato dalle scene è stato una sorta di shock, per gli standard del giornalista e presentatore. La fase di recupero appare ...