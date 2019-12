Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019)è il giornalista turco ucciso nel consolato saudita a Istanbul il 2 Ottobre del 2018. L’uomo si era recato presso il consolato perchè aveva un appuntamento. Doveva ritirare i documenti necessari al suo prossimo matrimonio con Hatice Cengiz, la sua compagna turca. Da quel momento, di lui si persero le tracce. Le autorità che hanno lavorato al caso ritengono che, dopo aver strangolato il giornalista, i suoi carnefici lo abbiano fatto a pezzi e disciolto nell’acido. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Le indagini condotte da Ankara portarono all’identificazione di 15, giunte in Turchia prima dell’appuntamento del giornalista e ripartite immediatamente dopo ladi. Dopo più di un anno, la procura di Riad ha annunciato cherisultano, in Arabia Saudita, per l’assassinio del giornalista. ...

SimoneGiani2 : In Arabia Saudita 5 persone sono state condannate a morte per l'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Poi inizi… - notizieit : #Omicidio Jamal Khashoggi: cinque persone condannate a morte - SkyTG24 : Omicidio Jamal Khashoggi, cinque condanne a morte a Riad -