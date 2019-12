Migranti | la nave Ocean Vicking con 162 persone a bordo sbarcherà a Taranto

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 23 dicembre 2019) La Commissione europea ha già attivato la procedura per la redistribuzione dei 162attualmente adellaViking. Lo rende noto il Viminale, secondo cui Francia, Germania e Portogallo hanno già manifestato le prime disponibilità ad accogliere quote di richiedenti asilo. Sulla scorta del rapporto ormai consolidato di collaborazione e solidarietà europea è stato indicato quindicome porto di sbarco. Isono stati salvati al largo della Libia venerdì 20 dicembre dallagestita dalle ong Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere. Tra i 162ci sono 24 donne, 3 delle quali in stato di gravidanza e 38 bambini, il più piccolo dei quali ha solo 3 mesi. Msf sottolinea che lagestita in collaborazione con Sos Mediterranee si è avvicinata alle coste italiane per trovare un riparo a causa del maltempo e attualmente si trova in acque ...

