Microsoft ha intenzione di accelerare l' accesso ai giochi presenti nel catalogo Xbox Game

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 23 dicembre 2019)Pass è un elemento fondamentale persue PC; la società punta a migliorare questo servizio in modo da mantenere ed attirare sempre più consumatori. Sicuramente uno dei modi in cuilo farà, sarà nell'ampliare i titoli di terze parti oltre ai continui contenuti esclusivi; la società però desidera aumentare il valore del servizio anche in altri modi efficienti.Ad esempio, il capo diPhil Spencer desidera che giocatori e consumatori possano accedere aPass e ainel suopiù rapidamente e ridurre i tempi di inattività causati da download o caricamento di. "Abbiamo una generazione di consumatori che ora può accedere a centinaia ditramitePass" ha dichiarato Spencer. "Precedentemente questo 'portafoglio' contava quantiun utente avesse in base ai CD acquistati. Ora, grazie adPass è possibile ...

infoitscienza : Xbox Series X: Microsoft ha intenzione di eliminare virtualmente i tempi di caricamento - ruggio81 : RT @ApuliaRetro: 20 dicembre 1996 #AppleComputer Inc. annuncia l'intenzione di acquistare la società di #SteveJobs, NeXT, e di reclutare lo… - gncvalente : RT @ApuliaRetro: 20 dicembre 1996 #AppleComputer Inc. annuncia l'intenzione di acquistare la società di #SteveJobs, NeXT, e di reclutare lo… -