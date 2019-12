Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Ho presentato unainsieme ai colleghi di Fdi, e firmata anche dal consigliere, che dice no alla localizzazione della. Spero che anche altri colleghi firmino questo atto, ora sta al 5Stelle calendarizzare la discussione e spero avvenga quanto prima”. Cosi’, attraverso un video su fb, la consigliera comunale di FdI, Lavinia. “Ho chiesto che venissero ascoltati in Assemblea i rappresentanti dipresenti in Aula per fargli spiegare le loro ragioni del no alla- ha aggiunto- ma la parola mi e’ stata tolta con molta determinazione dal presidente De Vito”. L'articolo: perFdi-proviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Mennuni: per negare #discarica Tragliatella #mozione Fdi-Fassina: #Roma – “Ho presentato… - mennuni_luca : @c_appendino buongiorno Sindaca, le scrivo per sottoporre alla sua attenzione una bandiera italiana che sventola pu… - mennuni_luca : RT @Eurosport_IT: KRISTOFFERSEN GIGANTE! Il norvegese vince sulla Gran Risa, secondo successo stagionale per lui?????? #EurosportSCI https:… -