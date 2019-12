Lukaku a 360° | «Confidai a Pogba di volermene andare In Serie A difficilissimo segnare»

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Romeluha parlato in una lunga intervista rilasciata al New York Times: tanti i temi toccati dal gigante belga Lunga intervista rilasciata da Romelualle colonne del New York Times. L’attaccante belga ha toccato tanti temi, tra cui il razzismo e l’ambientamento inA dopo l’esperienza in Premier. GOL – «Segno, vinco e vado a casa. Mi sono confrontato molte volte nella vita con situazioni di questo tipo, poi costruisci una sorta di guscio. Tiro fuori la rabbia sul campo». CARATTERISTICHE – «Non si parla mai della mia abilità quando sono paragonato ad altri attaccanti. Il mio dribbling è buono: posso fare un doppio passo, posso saltare un avversario. Ricordo un commento di un giornalista che diceva che lo United non avrebbe dovuto prendereperché non è un calciatore ‘intelligente’. Giocatori come Thierry Henry, Nicolas ...

