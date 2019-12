Legnano, 34enne partorisce in casa guidata dal personale del 118: mamma e figlia stanno bene (Di lunedì 23 dicembre 2019) Si chiama Noris ed è una neonata venuta al mondo nella notte in casa dei suoi genitori a Legnano, in provincia di Milano. La madre non è riuscita a recarsi in tempo in ospedale e ha chiesto aiuto al personale del 118, che prima l'ha assistita al telefono e poi l'ha aiutata a partorire in casa. mamma e figlia stanno bene.

