Il 2019 italiano tra sorprese | conferme e speranze

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Con Sassuolo-Napoli di ieri sera si e' chiusa la 17esima giornata di Serie A, l'ultima prima della sosta natalizia. Contestualmente, ieri a Riad in Arabia Saudita, si e' giocata anche la Supercoppa italiana, vinta dalla Lazio per 3-1 sulla Juventus capolista a pari punti con l'Inter. Prima dell'inizio del 2020, del mercato di riparazione, della preparazione al rush finale per le squadre della Serie A e' tempo di tirare le somme dell'anno che volge al termine. A guardare la classifica dell'anno scorso al termine della 19esima giornata, l'ultima prima della sosta, il campionato raccontava della netta superiorita' della Juventus, campione d'inverno, sulle due inseguitrici - Napoli e Inter - lontane rispettivamente 9 e 14 punti. La Lazio era quarta a 32 e il Milan quinto a 31. Sesta la Roma a 30 punti davanti alla Sampdoria, all'Atalanta e al Torino. Bologna, Frosinone e Chievo erano in ...

