Fiat 500 Mild Hybrid | prezzo | caratteristiche e quando esce

(Di lunedì 23 dicembre 2019)500Arrivano nuove informazioni sulle automobili della casa torinesein arrivo nel 2020. Le nuove indiscrezioni hanno più di un fondo di verità. Con l’anno nuovo dovrebbero fare la loro comparsa la 500e la 500 elettrica. Inoltre, sia la Panda e che la Lancia Y saranno lanciate in versione ibrida. All’orizzonte le incognite date dalla fusione FCA-PSA non preoccupano per niente la dirigenza del marchio italiano che si prepara ad uno dei più grandi rinnovamenti della sua storia.500 Elettrica: le novità sul fronte elettrificazione Annunciate nei giorni scorsi, le novità sull’elettrificazione, ora diventano mezze realtà. La 500 elettrica vedrà la luce probabilmente al Salone di Ginevra, il cui inizio è programmato per il 3 marzo. Lo stabilimento di Mirafiori sarà quello destinato ...

