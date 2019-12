Eleonora Abbagnato lascia l’Opera di Parigi | “Un palco unico”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 23 dicembre 2019)l'Opera didove era entrata a soli 14 anni. La prima ballerina italiana, anche direttrice del Balletto dell'Opera di Roma, va "in pensione" a 42 anni (che compirà a giugno) e saluterà il tempio del balletto. Danzerà per l'ultima volta il 23 dicembre. È stata la prima italiana ad essere cresciuta all'interno della storica istituzione francese e a diventare una star. Arrivata giovanissima, per lei, siciliana di Palermo, all'inizio non è stato facile. Erano pochi gli stranieri all'epoca. A sostenerla nel suo sogno è stata sempre sua madre, racconta, che l'accompaganava nella scuola di danza vicino al suo negozio d'abbigliamento. Ora che non sta bene, tornerà in Italia e le starà vicino. Oltre a continuare con l`Opera di Roma e a fare un film sulla sua infanzia.Per ora si gode gli ultimi giorni: "Mi sento come se stessi vivendo i momenti più belli, mi ...

