Avellino | Salvatore Di Somma si dimette | ecco le motivazioni in una nota

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiDiha rassegnato le sue dimissioni da direttore sportivo dell’Us1912. Dimissioni che arrivano dopo l’incontro avvenuto oggi pomeriggio negli uffici del Partenio-Lombardi con il presidente Luigi Izzo. Di, attraverso una lettera, ha spiegato la sua decisione: “Noto con rammarico che, al di là dei formali apprezzamenti sul mio lavoro fin qui svolto, al di là della manifestata volontà di non modificare nell’immediato gli assetti dirigenziali attuali, si stanno consumando comportamenti ed azioni che, nei fatti, delegittimano il mio ruolo di responsabile dell’area tecnica. Tralasciando la decisione di smembrare il settore giovanile, della quale non avevo avuto preventiva conoscenza, mi è parso chiaro che l’attuale Società non abbia il coraggio di fare chiarezza sul futuro organigramma, in particolare ...

