Autunno Musicale | giovedì ultimo appuntamento alla Reggia

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuticon la musica classica dell’- Suoni & Luoghi d’arte – XXV edizione26 dicembre con il grandeConcerto per un giorno di festa nella suggestiva cornice della Cappella Palatina delladi Caserta dove l’ ’Orchestra da Camera di Caserta sarà accompagnata dal pianoforte di Bruno Canino su musiche di Mayr , Haydn e Mozart. L’Orchestra da Camera di Caserta, fondata e diretta dal M° Antonino Cascio ha collaborato in più occasioni con solisti noti e partecipato ad importanti festival e stagioni concertistiche in Italia ed all’estero, proponendo programmi collegatisua attività di ricerca. Bruno Canino è stato dal 1999 al 2002 direttore della Sezione Musica della Biennale di Venezia. Suona in duo pianistico con Antonio Ballista, e collabora con illustri ...

