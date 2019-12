Partita Juventus-Lazio | esplusione di Bentacur durante il recupero

Pagelle Juventus-Lazio - Supercoppa Italiana 2019 : i voti della Partita : La Supercoppa Italiana è della Lazio: i biancocelesti a Riad battono per 1-2 la Juventus grazie alle reti di Luis Alberto al 16′ e di Lulic al 73′, mentre ai bianconeri non basta il gol del momentaneo pari di Dybala al 45′. Di seguito le Pagelle dell’incontro. Pagelle LIVE Juventus-Lazio JUVENTUS 5.5 Szczesny 6.5: non può nulla sul primo gol, poi si salva su Correa. Attento sullo stesso calciatore in avvio ...

LIVE Juventus-Lazio 0-0 - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : inizia la Partita - Immobile sfida Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38: La Lazio ha vinto tre delle ultime sei partite contro la Juventus in tutte le competizioni (3P), tanti successi quanti nelle precedenti 35 sfide contro i bianconeri (8N, 24P). 17.35: La Juve vorrà riscattarsi dopo il ko in campionato, maturato all’Olimpico di Roma. Una motivazione in più per i bianconeri di Sarri. 17.33: I quattro precedenti tra Juventus e Lazio in Supercoppa Itailana ...

Supercoppa - Juventus-Lazio - Sarri : “Partita difficile - la sento come le altre” : La conferenza stampa di Maurizio Sarri e Leonardo Bonucci alla vigilia di Juventus-Lazio, partita valida per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. È un Maurizio Sarri concentrato ma sereno quello che si è presentato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Lazio, valida per l’assegnazione della Supercoppa Italiana. Supercoppa Italiana, Juventus-Lazio: la conferenza stampa di Maurizio Sarri Nella prima parte della ...

Calciomercato - scatto Juventus per Kulusevski (con controPartita) : Bologna scatenato - innesto Verona : Continua il programma valido per la diciassettissima giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della competizione. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzarsi in vista dei prossimi mesi, movimenti importanti tra gennaio e giugno. ATALANTA – Dopo la storica qualificazione agli ottavi di Champions League l’Atalanta ha intenzione di ...

Mercato Juventus - il nuovo acquisto arriva dalla Serie A : Pjaca la controPartita! : Mercato Juventus- Come evidenziato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus sarebbe pronta a sgambettare l’Inter per la rincorsa a Kulusevski, centrocampista del Parma, ma di proprietà dell’Atalanta. L’Inter sarebbe attualmente il leggero vantaggio, con Marotta pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 30-40 milioni di euro per convincere l’Atalanta a dire sì. ...

Sampdoria-Juventus - dove vedere la Partita in diretta TV e in streaming? : Diciassettesima giornata di Serie A, la Juventus di scena a Marassi contro la Sampdoria. Il match è in programma stasera alle ore 18.55 e sarà visibile sui canali Sky. Il diciassettesimo turno di Serie A parte già da questa sera con il match fra Sampdoria e Juventus. I bianconeri anticipano l’incontro, dato che domenica pomeriggio […] L'articolo Sampdoria-Juventus, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming? sembra essere il primo ...

Sampdoria-Juventus streaming - dove guardare la diretta della Partita su Sky : Sampdoria-Juventus streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Sampdoria-Juventus, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette ...

Sampdoria Juventus streaming e tv : dove vedere la Partita della Serie A : Sampdoria Juventus streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A Sampdoria Juventus streaming TV – Questa sera, mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 18,55 Sampdoria e Juventus scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, gara valida per la 17esima giornata della Serie A Tim 2019-2020. partita anticipata ad oggi in vista della Supercoppa italiana che i bianconeri giocheranno negli Emirati questo fine ...

Lione - che tegola! Due rotture del legamento crociato nella stessa Partita - la Juventus spettatrice interessata : Brutto colpo per il Lione che in una sola gara, quella di questo pomeriggio contro il Rennes (sconfitta interna 0-1), perde per lungo tempo due calciatori. Memphis Depay e Jeff Reine-Adelaide hanno subito la rottura del legamento crociato anteriore, rispettivamente al ginocchio destro e sinistro. “Questi due gravi infortuni – scrive il club francese – si aggiungono a quelli di Leo Dubois e Youssouf Koné”. I due ...

LIVE Juventus-Udinese 3-0 - Serie A calcio in DIRETTA : ultimo quarto d’ora di Partita - standing ovation per Dybala : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Resta solo una sostituzione a Luca Gotti, dieci minuti al fischio finale, Juventus-Udinese 3-0. 79′ Ecco il cambio, fuori Higuain dentro Douglas Costa, cori per il “Pipita”, Ronaldo prende la fascia dal numero 21 e va a metterla al braccio di Matuidi, bella scena. 78′ Dopo due minuti di gioco fermo per una pallonata rimediata da Pussetto si ritorna a giocare, pronto ...

LIVE Juventus-Udinese 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : inizia la Partita dello Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.58 Squadre nel tunnel, i capitani saranno Kevin Lasagna e Gigi Buffon. 14.56 Arbitro: Fabrizo Pasqua di Tivoli, Assistenti: Rocca di Catanzaro e Baccini di Conegliano, Quarto Uomo: Volpi di Arezzo, VAR: Piccinini di Forlì, AVAR: Di Iorio di Vco. 14.54 A disposizione per la Juventus: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Emre Can, Muratore, Douglas Costa, Bernardeschi, Pjaca. A ...

Juventus-Udinese streaming - dove guardare la diretta della Partita su Sky : Juventus-Udinese streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Juventus-Udinese, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come ...

Juventus Udinese streaming e tv : dove vedere la Partita di Serie A : Juventus Udinese streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita della Serie A Juventus Udinese streaming TV – Oggi, domenica 15 dicembre 2019, alle ore 15 Juventus e Udinese scendono in campo all’Allianz Stadium, gara valida per la 16esima giornata della Serie A Tim 2019-2020. Dopo la sconfitta con la Lazio, la Juve è chiamata ad una pronta risposta in casa, per non perdere terreno dall’Inter, attualmente ...

Leverkusen-Juventus - Sarri : “Partita combattuta - nel secondo tempo siamo usciti bene” : Continua l’ottimo momento in Champions League per la Juventus che ha vinto anche in trasferta contro il Leverkusen, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Cristiano Ronaldo e Higuain, i bianconeri hanno conquistato 16 punti nella fase a gironi, si tratta di record. Al termine della partita si è presentato ai microfoni di Sky Sport l’allenatore Maurizio Sarri: “l’importante è avere equilibrio, oggi ...