Leggi la notizia su lastampa

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nave incagliata in Sardegna, cede un muro a Varigotti. Una piazza “sollevata” dall’acqua in Irpinia: 300 evacuati

raffaellapaita : La #Liguria è di nuovo in difficoltà per il maltempo. Massima vicinanza ai territori colpiti da frane, mareggiate e… - sulsitodisimone : RT @LiguriaNotizie: Mareggiate e maltempo, diversi sfollati: voragine a Genova Teglia - LaStampa : Mareggiate in Liguria. Un morto schiacciato da un albero a Napoli -